غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي مديونة التابعة لأمن دائرة سيد أمحمد بن علي بأمن ولاية غليزان. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. إنطلاقا من إحدى الولايات الساحلية المجاورة مع حجز عتاد يستعمل في عملية الهجرة السرية.

وقائع القضية تعود إلى معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط بالمنطقة. تقوم بتنظيم رحلات للهجرة السرية عبر البحر إنطلاقا من إحدى الولايات الساحلية المجاورة. بعد تكثيف الأبحاث و التحريات و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة تم توقيف أحد المشتبه فيهم. وضبط خلال عملية التفتيش على 12 دلو معبأة بمادة البنزين. قدرت إجمالا بـ 150 لتر، ليتم حجزها و فتح تحقيق في القضية.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة المحققة مع المشتبه فيه، مكّنت من تحديد هوية شركائه في العملية. ليتم توقيفهم و حجز خلال تفتيش مساكنهم على قارب بحري بلاستيكي ، محرك بحري من نوع YAMAHA ، 02 مجداف، مضخة نفخ الهواء. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي يقدر بقرابة 30 مليون سنتيم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة عن جنحة الشروع في تهريب المهاجرين. وذلك بالقيام بتدابير الخروج الغير مشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصفة مباشرة او غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى.