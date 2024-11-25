غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية. مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من 13 شخصا 11 منهم موقوفين.

العملية جاءت على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة، مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. حيث مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة من تحديد أفراد هذه الشبكة. وتوقيف 11 شخصا مع حجز محركين وزورق مطاطي بجميع لواحقه. مبلغ مالي من العملة الوطنية و الصعبة، بوصلة و20 دلو بنزين، 10 صدريات النجدة، 12 هاتف نقالة كانت تستعمل في عملية التواصل بين أفراد هذه الشبكة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد لجناية تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة، عدم تبليغ عن تهريب المهاجرين.