غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية مع إسترجاع المسروقات

تمكنت عناص الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص. مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية مع إسترجاع المسروقات.

وقائع القضية جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1548 من قبل مجموعة من المواطنين. مفاده وجود شخصين مشبوهين قام بسرقة الأنابيب النحاسية الخاصة بأحد العمارات. على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما مع ضبط سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (خنجر). كما تم إسترجاع 06 قطع أنابيب نحاسية محل السرقة.

التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، مكنت من تحديد هوية شريكيهما في العملية و توقيفهما. مع ضبط خلال تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهما على مقص حديدي من الحجم الكبير يستعمل في عملية السرقة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة ضد الأملاك السرقة بالتعدد. مع توفر ظرف الليل حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.