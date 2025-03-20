غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية بجديوية

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة جديوية بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية.

وقائع القضية جاءت على إثر القيام بدويات ليلية لعناصر الشرطة على مستوى أحد أحياء مدينة جديوية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم. أين لفت إنتباههم شخصين مشبوهين يقومان بجر دراجة نارية من نوع فيسبا. عليه تم التقرب منهما لأجل المراقبة الأمنية والإدارية و بمجرد مشاهدتهما لعناصر الشرطة لاذا بالفرار تاركين الدراجة النارية بذات المكان والتي كانت محل سرقة لأحد الضحايا.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو مكنت من تحديد هويتهما و توقيفهما. أين تم ضبط خلال تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهما على دراجتين ناريتين من نوع بيجو 103، قطع غيار مختلفة خاصة بالدراجات النارية. عجلتين حديديتين خاصتين بدراجة نارية 03 علب طلاء تستعمل لطلاء الدراجات النارية.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة (دراجات نارية) مع توافر ظرفي الليل والتعدد.

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