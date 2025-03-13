غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بعمي موسى

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بعمي موسى من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

جاءت العملية بعد قيام أفراد الفرقة بدورية عبر الاقليم، لفت انتباههم أشخاص مجهولين يقومون بتسلق الأعمدة الكهربائية. بعد رؤيتهم للدورية لاذو بالفرار، و عند معاينة المكان تبيّن قيامهم بقطع 02 كوابل نحاسية بطول 50 متر.

بعد التعمق في التحقيق و تنشيط عنصر الإستعلامات، تم تحديد هوية أفراد الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص. ليتم توقيفهم و إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى.

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