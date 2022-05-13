غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات واسترجاع سيارة مسروقة

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب و سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في وقت وجيز من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص. مختصة في سرقة المركبات.

كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع مركبة محل سرقة بعد الإعتداء على صاحبها بواسطة سلاح أبيض. وذلك بعد البلاغ الذي تلقته المصالح عبر الرقم الأخضر 1548 من الضحية. مفادها تعرضه إلى إعتداء بسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبته من نوع رونو سامبول من قبل شخصين مجهولين على مستوى حي سيامطال.

كما تم على الفور و بعد نشر الأبحاث و تكثيف الدوريات من خلال غلق جميع المنافذ، وفي وقت وجيز إسترجاع المركبة محل السرقة و توقيف المشتبه فيهما. بعد أن لاذا بالفرار إلى إحدى الحقول.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهما أفضت إلى توقيف شريكيهما في العملية. و الذي ثبت تورط هذه الشبكة في عمليات سرقة مماثلة راح ضحيتها العديد من الأشخاص. ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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تفكيك شبكة دولية لتزوير الملفات القاعدية للسيارات في غليزان

كشفت، سابقا مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية غليزان، عن تفكيك شبكة دولية لتزوير الملفات القاعدية للسيارات. مكّنت التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح من اكتشاف 60 ملفا مزورا. أفضى إلى استرجاع 19 مركبة من مختلف أنواع السيارات. وحسب بيان هذه المجموعة مسلم لـ”النهار”، فإنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة دولية مختصة في إدخال السيارات ذات الترقيم الأجنبي للوطن. ثم إدماجها في الحظيرة الوطنية بعد تزوير ملفاتها القاعدية. ومن خلال التحريات المعمقة وبناء على النتائج الواردة من مكاتب حركة تنقل السيارات عبر جميع الوحدات الإقليمية المنتشرة عبر التراب الوطني. وبعد استغلال للخبرة والوثائق المستلمة من عديد المؤسسات الإدارية المختصة. تم التوصل إلى وجود 60 ملفا مزورا لمركبات مختلفة ذات ترقيم أجنبي. تم استرجاع 19 مركبة، منها مع تحديد هوية المتورطين في القضية والتحقيقات لا زالت مستمرة لاحتمال وجود متورطين آخرين في القضية.

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