غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المواشي وذلك على إثر عملية أمنية محكمة.

وأسفرت العملية، عن توقيف 3 أشخاص وإسترجاع 15 رأس من الماشية.

وجاءت هذه العملية بعد إستغلال معلومات واردة إلى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي خطاب مفادها وجود مركبتين مشبوهتين متوقفتين على الطريق الوطني ببلدية بسيدي خطاب.

وبعد أخد الاحتياطات الأمنية الواجبة تم التنقل إلى عين المكان أين تم تفتيش المركبتين.

حيث تم معاينة آثار لمخلفات وفضلات الأغنام وبعد التنسيق مع الوحدات الأخرى تبين وجود سرقة بإقليم بلدية غليزان.

ليتم توقيف المشتبه فيهما و إقتيادهما إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بغليزان لمواصلة التحقيق.

وأسفر التحقيق وبعد التنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان إلى توقيف شخص آخر ضمن أفراد الشبكة.

كما تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مستغانم أين تم إسترجاع 15 رأس من الماشية من منزل أحد الموقوفين، أين تم إرجاعها إلى مالكها.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.