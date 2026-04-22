غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع جميع رؤوس الماشية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امحمد بن عودة بولاية غليزان، إثر عملية أمنية محكمة من توقيف نشاط شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص و استرجاع أكثر من 150 رأس من الماشية.

تعود حيثيات القضية إلى التحقيق المفتوح من طرف أفراد الفرقة حول شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة ماشيته من طرف مجهولين. على إثر ذلك وبالإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. تمّ تنشيط عنصر الاستعلامات و تكثيف البحث و التحريات بالاعتماد على الوسائل التقنية، في وقت قياسي تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و بالتنسيق مع مختلف الفرق المجاورة تم وضع مخطط أمني محكم لاسترجاع المسروقات و توقيف أفراد الشبكة.

وبعد التعمق في التحقيق جرى استرجاع أكثر من 150 رأس من الماشية مع توقيف نشاط الشبكة المتكونة من 07 أشخاص. و حجز شاحنة و مركبة سياحية كانتا تستعملان في عملية السرقة و هواتف نقالة. كما تم في نفس السياق فك لغز قضيتين آخر تين لسرقة المواشي مرتكبة من طرف نفس العصابة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.