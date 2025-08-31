غليزان .. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي بإقليم الولاية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص مختصة في سرقة المواشي .

تعود حيثيات القضية إلى تلقي أفراد الفرقة بغليزان شكوى من أحد الفلاحين القاطنين بالإقليم مفادها تعرضه لمحاولة سرقة رؤوس مواشي من داخل الإسطبل .

وقد أفاد الضحية بأنه تمكن من التعرف على أحد المشتبه فيهم أثناء فرارهم من عين المكان .

فور تلقي الشكوى تم تشكيل دورية و التنقل إلى مكان حدوث السرقة لإجراء المعاينات اللازمة .

حيث باشر أفراد الفرقة تحرياتهم الميدانية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و توقيفه في ظرف وجيز.

وبناءا على التحقيقات الأولية تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة حيث تم توقيف 3 أشخاص آخرين .

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.