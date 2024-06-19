غليزان: الإطاحة بشبكة من بينهم إمرأة مختصة في سرقة المركبات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان بحر الأسبوع المنصرم، من فك ملابسات عملية سرقة مركبة و الإطاحة بالضالعين فيها. مع إسترجاعها بعد ظرف وجيز من الإستيلاء عليها.

المركبة من نوع رانجز روفر، تم إسترجاعها بعد التحقيقات التي باشرتها مصلحة الضبطية القضائية للأمن الحضري الثامن بالتنسيق مع النيابة المحلية.

إثر تلقي شكوى من الضحية بخصوص سرقة مركبته بعد تعرضه إلى العنف من قبل مجهولين. حيث أثمرت جهود عناصر الشرطة التي أطلقت أبحاث و تحريات مكثفة عن إسترجاعها من إحدى الولايات المجاورة.

التحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة مكنت من الوصول إلى الضالعين في عملية السرقة و هم 08 أشخاص. نفذوا العملية من بينهم إمرأة تم توقيف شخصين منهم فيما بقي الأخرين في حالة فرار.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق ، أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة غليزان. عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة ضد الأشخاص و الأملاك . السرقة بإستعمال العنف و بواسطة شخص أو أكثر خطف شخص بدون أمر من السلطات المختصة عن طريق العنف.