غليزان: الإطاحة بشبكة من بينهم فتاتين بتهمة ممارسة الفسق والرذيلة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بغليزان من تفكيك شبكة دعارة متكونة من 06 أشخاص اتخذوا محل للشيشة وكرا للمارسة الرذيلة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 23 و 30 سنة من بينهم فتاتين. اتخذوا محل للشيشة بمدينة غليزان وكرا للممارسة الفسق والدعارة. وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص على إحدى محلات الشيشة. يقومون بممارسة الفسق والدعارة وتعاطي المؤثرات العقلية.

ليتم وضع خطة محكمة وتسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية. تم مداهمة محل الشيشة، أين تم توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 30 سنة من بينهم فتاتين ، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة. أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.