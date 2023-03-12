غليزان: الإطاحة بشبكة من 14 شخصا تمتهن الدعارة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة التابعة للأمن ولاية غليزان. من تفكيك شبكة دعارة متكونة من 14 شخصا من بينهم 08 نساء.

العملية جاءت بعد الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص على إحدى المساكن الواقعة بمدينة مازونة لممارسة الفسق والدعارة. ليتم وضع خطة محكمة وتسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية. تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم توقيف 14 شخصا من بينهم 08 نساء. مع حجز كمية من حبوب منع الحمل. ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.