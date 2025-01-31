غليزان.. الإطاحة بشبكة وطنية لنقل وترويج المهلوسات عبر الطريق السيار

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل، في عملية نوعية، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين، مقدرة بـ 5079 قرصاً. مع تفكيك عناصر شبكة إجرامية تنشط بين شرق وغرب البلاد. وتم توقيف 4 أشخاص وتحديد هوية شخصين اخرين.

جاءت العملية على إثر تدخل أفراد فصيلة الطريق السيار شرق- غرب، بيلّل، بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل. لمعاينة حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، أثناء المعاينة لفت انتباههم ارتباك السائق.

ليتم على الفور تفتيش السيارة ومحيط الحادث تفتيشا أمنيا دقيقا، حيث تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة من نوع “بريغابالين 300ملغ” مقدرة بـ 5055 قرصاً. مخبأة بإحكام بمختلف أجزاء السيارة ومختلف أنحاء محيط الحادث. ليتم توقيف المشتبه فيه بعد تلقيه الإسعافات الأولية واقتياده رفقة المحجوزات والسيارة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الإستعلامات، بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. وتمديد الاختصاص إلى كل من ولاية وهران وميلة، وتفتيش منازل المشتبه فيهم. تم توقيف ثلاثة أشخاص وتحديد هوية شخصين آخرين ضمن عناصر الشبكة. مع حجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300ملغ مقدرة بـ 24 قرصاً، 64 مشطاً ذات 15 قرصاً فارغة من النوع نفسه. 6 هواتف نقالة ملك للمشتبه فيهم. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10.000 دج من عائدات الترويج، سكين نوع (كلونداري) ذو ثلاث نجوم .

فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.