غليزان: الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تقليد الأختام وتزوير الوثائق

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من توقيف شخصين مشتبه فيها في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية أو أكثر ضد الأموال. وتقليد و إستعمال أختام الدولة والتزوير. بالإضافة كذلك إلى استعمال المزور في محررات رسمية وعمومية.

حيثيات القضية تعود الى رصد منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يقوم صاحبه بحجز مواعيد التأشيرات عبر الإنترنت بطريقة مشبوهة. التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المحلية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وشركائهم. مع ضبط مجموعة من أختام الدولة مقلدة و أختام مؤسسات عمومية وخاصة. شهادات جامعية وكشوف نقاط مزورة، طابعتين، جهازي حاسوب محمولين. مبلغ مالي مقدر بـ12 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم و التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وتجارية ومصرفية وتزوير وتقليد وتزييف واستعمال الشهادات ووثائق السفر تصدرها الإدارات العمومية والنصب على الجمهور و تبيض الاموال، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.