غليزان.. الإطاحة بشبكتين لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي محمد بن علي والأمن الخارجي ببلدية مديونة، ولاية غليزان، من الإطاحة بشبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن دائرة سيدي محمد بن علي وجاءت على إثر معلومات مفادها قيام شخصين بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية.

وبعد إعداد خطة محكمة أسفرت على توقيفهما وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية بمازونة تم تفتيش مسكنيهما.

أين تم حجز معدات إبحار، تمثلت في 4 صدريات إنقاذ كاشف ليلي وسنيال وبوصلة تحديد الإتجاه وملابس الغطس وحذاء الغطس، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ505 قرص من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قدر بـ32 مليون يُعد من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

أما القضية الثانية عالجتها مصالح الأمن الحضري الخارجي بمديونة.

أين تم توقيف 3 أشخاص لتورطهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وحجز محرك، بالإضافة الى 10 دلاء معبأة بالبنزين قدرت بـ280لتر.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وتقديمهم إمام العدالة.