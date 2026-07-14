غليزان.. الإطاحة بشخص روج لأخبار مغلوطة تمس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي 

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان، خلال هذا الأسبوع، من تحديد وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في نشر على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة هدفها المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد والمنتجات الفلاحية الوطنية وهذا من خلال استغلال حسابه الشخصي على موقع الفايسبوك.

وبعد تقديم المشتبه فيه بتاريخ 13 جويلية 2026، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. تم إحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري وصدر في حقه أمر إيداع عن قضية نشر وترويج عمدًا أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

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