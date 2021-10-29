غليزان: الإطاحة بعصابة تزرع الرعب وتروّج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية غليزان من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 12 شخص. تورطوا في قضية تكوين عصابات أحياء، مع الترويج للأقراص المهلوسة والمخدرات.

جاءت عملية التوقيف بعد معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق يشكلون عصابات أحياء. يقومون بترهيب السكان والإخلال بالنظام العام عن طريق المشاجرة في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء.

بالمقابل يقوم الموقوفين بترويج مختلف أنواع الممنوعات على مستوى أحياء و شوارع مدينة مازونة. على الفور وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا تنقلت ذات الفرقة مدعمة بمختلف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومجهزين بكافة الوسائل المادية المسخرة قانونا.

من جهتها تمكنت ذات المصالح من توقيف الأمتورطين وضبط بمساكنهم على سلاح ناري من الصنف السابع “بندقية”. بالإضافة الى مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام كانت تستعمل في عملية ترهيب المواطنين.

، بالإضافة الى ضبط 729 قرص مهلوس و 11 قارورة سائل مخدر، كمية من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج، 225 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بـ: 471650 دج من عائدات ترويج هذه السموم. ليتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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قالمة: الإطاحة بجماعة مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة. من الإطاحة بجماعة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة قالمة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت نتيجة الإستغلال الجيد لعنصر الاستعلام. حيث تم توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 29 سنة على مستوى حي عين قرقور بقالمة، فيما لا يزال آخر في حالة فرار.

وفي المقابل مكنت العملية من ضبط وحجز 1500 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الاتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس متمثل في سيف تقليدي الصنع.

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أما محكمة قالمة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.