غليزان: الإطاحة بمروجي المؤثرات العقلية وحجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية غليزان من الإطاحة بجمعية أشرار.

وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص تحترف ترويج المؤثرات العقلية، حيث تم حجز 3.100 قرص مهلوس.

وأفاد بيان لذات المصالح أن العملية تمت على إثر معلومات وردت الى ذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بنقل المؤثرات العقلية.

وأضاف نفس المصدر، أن الشخص يقوم بنقل المؤثرات من إحدى الولايات المجاورة ويقوم بترويجها بأحياء غليزان.

وبعد تكثيف الأبحاث و إستغلال المعلومات تم توقيف المشتبه فيهم وبعد تفتيشهم تم العثور بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية.

كما تم العثور على مبلغ مالي معتبر يقدربـ 1.8 مليون دينار من عائدات الترويج.

كما مكنت العملية من حجز دراجة نارية من الحجم الكبير وسيارة سياحية كانتا تستعملان في عملية نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وأَاف المصدر، أنه تم إنجاز ملف قضائي في حق الأشخاص الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية عن تهمة “حيازة ونقل مواد مخدرة عقليا لغرض المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة.