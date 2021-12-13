غليزان: الاطاحة بشبكة تضم رعيتين اجنبيتين مختصة في النصب والاحتيال عبر الفيسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 4 أشخاص من بينهم رعيتين أجنبيتين مختصة في النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

العملية جاءت على إثر شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرضه إلى النصب والإحتيال من طرف شخص مجهول. يدعي أنه امرأة من جنسية أجنبية تملك مبالغ مالية طائلة من العملة الأجنبية مجمدة بالبنوك خارج الوطن. ترغب في إستثمارها في أعمال خيرية شريطة دفع 20 مليون سنتيم مقابل الحصول على نسبة 30 % منها.

التحريات التقنية التي باشرتها الفرقة من خلال الإستغلال الجيد للمعلومات أفضت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة. وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا تم تمديد الإختصاص لإحدى ولايات أقصى الجنوب.

ليتم توقيفهم وضبط بداخل مساكنهم على 40 مليون سنتيم من العملة الوطنية و30 ألف نيرة من العملة الأجنبية. من عائدات عملية النصب، جهاز كمبيوتر محمول، 8 هواتف نقالة ذكية. كانت تستعمل في عملية النصب، آلة عد النقود. بالإضافة إلى بعض الوثائق الخاصة بتحويل الأموال إلى الخارج.