غليزان… الاطاحة بشبكة لسرقة الكوابل الكهربائية بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب

فكك أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بسيدي خطاب، شبكة إجرامية لسرقة الكوابل الكهربائية باستعمال سيارة سياحية متكونة من 5 أشخاص.

وذلك بناءا على الشكوى المقدمة من طرف ممثل الشركة المختصة في صناعة الأسلاك والكوابل الكهربائية الكائنة بسيدي خطاب مفادها أن هذه الأخيرة تعرضت للسرقة من طرف مجهولين.

وعلى الفور تدخل أفراد الفرقة وبعد عملية البحث والتحري وفي ظرف وجيز تم الوصول إلى جميع الأشخاص المتورطين في القضية وتوقيفهم مع إسترجاع المواد المسروقة المتمثلة في قنطارين من النحاس عبارة عن أسلاك كهربائية.

فيما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.