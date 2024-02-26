غليزان: الاطاحة بشبكة مختصة في الاعتداء وسرقة أغراض المواطنين عن طريق التهديد

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان من وضع حد لشخصين مسبوقين قضائيا كان يقومان برفقة شريك ثالث لهما بالإعتداء وسرقة أغراض المواطنين عن طريق التهديد واستعمال أسلحة بيضاء.

القضية جاءت على إثر تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الاول لعدة شكاوي لضحايا تعرضوا للسرقة ومحاولة السرقة تحت طائلة الاعتداء بواسطة سلاح أبيض محظور(بوشية) بإستعمال دراجة نارية من قبل شخصين مجهولين،

وبعد تكثيف الأبحاث والدوريات تم توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة السرقة لأحد المواطنين. بعد تفتيشه تم ضبط بحوزته سلاح أبيضين محظورين من الحجم الكبير (بوشية) كانا يستعملان في عملية ترهيب والإعتداء على المواطنين، أقنعة تستعمل في عملية السرقة. بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في عمليتهما الإجرامية.

استمرارا للتحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شريكه في العملية. التحقيقات التي باشرتها المصلحة أفضت إلى تورط المشتبه فيهما في عدة قضايا مماثلة على مستوى الإقليم الحضري.