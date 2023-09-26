غليزان.. الاطاحة بشبكة مختصة في السطو على المساكن بسيدي لزرق

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي لزرق، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل. والسرقة وترويع الساكنة، متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة.

كما قامت هذه المجموعة بالسطو على منزل مستغلة في ذلك ظرف الليل وتساقط الأمطار. أين قامت بسرقة كمية معتبرة من مادة العسل من احد الفلاحين القاطنين بالبلدية ،بعد القيام بالتحقيق من طرف الفرقة المحلية وتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع كمية معتبرة من العسل المسروق المقدر ب 46 كلغ ،كمية منها وجدت بمنزل احد أقرباء المشتبه فيه وكمية أخرى وجدت بإحدى الأحراش المتواجدة بالقرب من منزل مشتبه فيه أخر ،كما تم استرجاع كمية أخرى تم بيعها من طرف المشتبه فيهم إلى تاجر ببلدية مجاورة. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم كمية العسل المسترجعة إلى مالكها.