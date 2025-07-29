غليزان.. الاطاحة بشبكة مختصة في السطو على محلات المجوهرات 

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة زمورة بأمن ولاية غليزان في وقت وجيز من الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي قامت بالإعتداء متبوع بالسطو على أحد المحلات لبيع المجوهرات بمدينة زمورة مع إسترجاع مبلغ مالي محل السرقة.

العملية التي كانت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم. وتحديد شريكه في العملية مع إسترجاع مبلغ يقدر ب 50 مليون سنتيم محل سرقة.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة. عن جنحة تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح، جنحة السرقة المقترنة بأكثر من ظرفين.