غليزان.. الاطاحة بشبكة مختصة في السطو على المنازل 

فكك عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان، جمعية أشرار متكونة من 5 أشخاص مختصة في سرقة المساكن.

وهذا على إثر شكوى مفادها تعرض مسكن احد الضحايا إلى السرقة من قبل أشخاص مجهولين والتي طالت مجموعة من المجوهرات،مبلغ مالي، تلفاز.

وبعد التحريات الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع إسترجاع تلفاز محل سرقة.

ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار السرقة من داخل مسكن، المقترنة بظرف الليل والكسر و التعدد، إخفاء أشياء مسروقة،تم تقديمهم أمام العدالة.