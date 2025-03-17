غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالكوكايين

تمكّن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بغليزان، من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين)، بولايات غرب الوطن.

وتم توقيف 4 أشخاص، وتحديد هوية 4 آخرين ضمن أفراد الشبكة. خلال عملية قامت بها فرقة الأمن والتحري في غليزان، بوضع نقطة مراقبة على مستوى محور الدوران بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب.

وهناك، تم توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية مستغانم، وأثناء تفتيش السيارة وركّابها تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني. تم العثور على 48 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين). ليتم توقيف الشخصين اللذين كانا على متن السيارة، واقتيادهما رفقة المحجوزات والسيارة لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وعقب التعمّق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات، وتمديد الاختصاص لولاية من غرب الوطن. وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. أسفر التحقيق عن توقيف شخصين آخرين، وتحديد هوية 4 أشخاص آخرين. كما تم حجز سيارة أخرى ومبلغ مالي مقدر بــ 489.000 دينار من عائدات الترويج، و7 هواتف نقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن العصابة تتكون من أشخاص خطرين جداً، اثنان مبحوث عنهما أحدهما صادرة في حقه عدة أوامر عدلية بالقبض، واثنان آخران مسبوقان قضائيا.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان،