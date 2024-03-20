غليزان: الاطاحة بشبكة مختصة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد للجنح وجنحة النصب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت القضية بعد تلقي شكوى من الضحية مفادها تعرضه للنصب عبر موقع وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من قبل أشخاص مجهولين.

حيث يقوم المشتبه فيه بعرض منشورات عبر صفحته موهما ضحاياه بجلب لهم تأشيرات السفر ّإلى الخارج مقابل صب مبالغ مالية بحسابات بريدية.

كما نصب على أشخاص أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة والمجوهرات، حيث يكون المشتبه فيه قد إتفق على شراء منهم أغراض تمثينة (مجوهرات وهواتف نقالة ذكية أخر إنتاج).

ويتم إستقبالها عن طريق إحدى شريكة التوصيل تفاديا للظهور أمام كاميرات المراقبة مع إستعماله لحسابات مواقع التواصل فايسبوك وأرقام هاتفية مغايرة لهويته الحقيقية.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة وبعد إستعمال جميع الوسائل التقنية والعلمية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.

أين تم تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات الغربية المجاورة ليتم توقيفه رفقة شريكيه. أين تم حجز هاتفين المستعملين في عملية النصب على الضحايا.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد للجنح و جنحة النصب.