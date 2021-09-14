غليزان ..الاطاحة بشبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عملية نوعية من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص مختصة في تزوير وطرح و تدويل الأوراق النقدية المزورة للعملة الوطنية من فئة 2000 دج وحجز مبلغ مالي مزور مقدر بـ:38000 دج.

وجاءت هذه العملية، بناءا على الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيهم يحوزعلى مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية وهو بصدد تداوله على مستوى إقليم مدينة غليزان.

وبعد عملية الترصد له تم توقيفه و إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، أين تم ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية من فئة 2000 دج قدر إجمالا بـــ 38000 دج كانت مهيأ للطرح و التداول.

وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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