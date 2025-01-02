غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية والكهربائية
بقلم حمزة زروقي
تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 04 أشخاص عن قضية تكوين جمعية. أشرار لغرض الإعداد للسرقات ضد الممتلكات و محاولة سرقة الكوابل النحاسية والتخريب العمدي. لملك الغير وإخفاء أشياء مسروقة.
العملية مكنت من إسترجاع 65 متر كابل نحاسي خاص بالكهرباء و 10 أمتار خاصة بكابل الهاتف و الأنترنت، مبلغ مالي يقارب 14 مليون سنتيم يعد من عائدات البيع، بالإضافة. إلى حجز أداة قطع (منشار) و عربة جر تستعمل في عملية السرقة. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.
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