غليزان.. الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي

بقلم حمزة زروقي
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقطار من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة المواشي وإسترجاع المسروقات بعد تدخل فوري عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقطار شكوى من أحد الفلاحين القاطنين بالإقليم مفادها تعرضه لسرقة رأسين من الغنم.

وفور تلقي الشكوى تم تشكيل دورية و التنقل إلى مكان حدوث السرقة لإجراء المعاينات اللازمة.

حيث باشر أفراد الفرقة تحرياتهم الميدانية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز وتم استرجاع المسروقات.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/n2wZq
