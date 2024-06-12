غليزان: الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات وإسترجاع مركبتين بسيدي محمد بن علي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات متكونة من 5 أشخاص وإسترجاع مركبيتن محل سرقة.

قضية الحال جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بعد تعرض مركبته للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية وتكنولوجية حديثة على تحديد هوية الفاعلين وتوقيف 4 أشخاص منهم، العملية أسفرت أيضا على إسترجاع مركبتين كانت محل سرقة بالإضافة إلى حجز مفاتيح و أقفال، معدات استعملت في عمليات سرقة المركبات، بالإضافة إلى حجز وثائق لعدة مركبات، مبلغ مالي يفوق 25 مليون سنتيم .

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مكنت من تحديد هوية شريكه في العملية.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف التعداد مع إستعمال مركبة ذات محرك مع التزوير وإستعمال المزور.