غليزان .. الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية.

العملية تمت على إثر دوريات لعناصر ذات المصلحة خلال الفترة الليلية لفت إنتباههم لشخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية والانترنيت على مستوى حي دلاص، ليتم توقيفهم في حالة تلبس.التحريات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى تحديد هوية باقي الشبكة وتوقيفهم، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية. تم تفتيش أحد الحضائر التي كان يستعملها أفراد الشبكة في تخزين مسروقاتهم.

ليتم ضبط واسترجاع كمية معتبرة من مادة النحاس عبارة عن كوابل هاتفية وكهربائية بوزن إجمالي قدر بـ35 قنطار و 80 كلغ. بالإضافة إلى حجز معدات كانت تستعمل في عملية السرقة متمثلة في أداة قطع كهربائية و معدات أخرى و ميزان إلكتروني. تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول في عاصمة الولاية غليزان، في الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص. مختصة في تقليد الأختام، التزوير واستعمال المزوّر بالوثائق الرسمية للمركبات، كما تم ضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة. وكذا بطاقات رمادية مهيأة للتزوير، بالإضافة إلى بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات.

وحسب بيان صحافي صادر عن خلية الإعلام أمن ولاية غليزان، تحوز “النهار” على نسخة منه. فقد تمكنت الشرطة القضائية للامن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في تقليد الأختام. التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية للمركبات.

كما جاءت العملية إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شبكة إجرامية تقوم بتزوير الوثائق الرسمية “البطاقات الرمادية” على مستوى غليزان. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، تم توقيفهم وضبط في مساكنهم على مجموعة من الأختام المقلدة تحمل شعارات الدولة. و05 بطاقات رمادية فارغة مهيأة للتزوير، 07 بطاقات مراقبة مزورة خاصة بالمركبات. و31 طابعا بريديا بقيمة ضربية الدمغة مستنسخ من فئة 500 دج، 04 أوراق مقوى صفراء اللون خاصة ببطاقات المراقبة والرمادية. وطابعة وماسح ضوئي “سكانير” يستعمل في عملية تزوير الوثائق.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع الخاصة بالإدارات العمومية واستعمالها. والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وعمومية.

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