غليزان ..الاطاحة بشبكتين للفسق والدعارة بحي برمادية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس من توقيف شخص يقوم بإستغلال مسكنه كوكر للدعارة رفقة ثلاث نسوة وهذا بعد معلومات عن تردد بعض الأشخاص إلى أحد المساكن بحي برمادية لممارسة الدعارة.

و بعد إتخاذ كل الإجراءات القانونية تم تفتيش المسكن وتوقيف بداخله الأشخاص الثلاثة مع حجز مبلغ المالي المقدر و ثلاث قارورات خاصة بالشيشة، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس.

كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر من توقيف امرأتين قامتا بإنشاء محل للفسق و الدعارة.

وهذا بعد معلومات تفيد بتردد أشخاص غرباء على أحد المساكن واستغلاله كوكر لممارسة الدعارة، بعد إتخاذ كل الإجراءات القانونية ثم توقيف امرأتين وحجز مبلغ مالي من عائدات الفسق والدعارة و سلاح أبيض من نوع أوكابي و سائل مخدر.

انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.