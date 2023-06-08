قناة النهار غليزان : البطيخ الأصفر يغزو الأسواق مبكرا هذا الموسم بقلم قناة النهار نشر في 08 جوان 2023 - 15:08 شارك غرِّد أرسل 163 0 غليزان : البطيخ الأصفر يغزو الأسواق مبكرا هذا الموسم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gjBuQ اقرأ أيضا رامي: هذه هي بداياتي ومغامراتي في التجارة الإلكترونية قناة النهار 31 ماي الشيخ النوي: ثلاث صخور على الرصيف في بلعباس.. صبغوهم وخلاوهم قناة النهار 18 ماي صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام قناة النهار 21 ماي زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده قناة النهار 02 جوان إستحداث أرضية رقمية.. نقلة نوعية للرقي بقطاع الصحة بقسنطينة قناة النهار 26 ماي كأس الكاف تزور قناة النهار بعد تتويج فريق إتحاد العاصمة قناة النهار 04 جوان وزير الفلاحة : راح نقدمو مشروع قانوني يجـ.ـرم ذبـ.ـح أنثى المواشي قناة النهار 27 ماي "أمينة يونسي: "ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا قناة النهار 22 ماي تيبازة: بنايات غير آمنة .. الفيضانات تكشف عيوب البنى التحتية قناة النهار 27 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بكميات معتبرة .. قناة النهار 29 ماي