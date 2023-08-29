قناة النهار غليزان / البلديات تكثف من مجهوداتها لإنجاح الدخول المدرسي بقلم قناة النهار نشر في 29 أوت 2023 - 11:30 تربية شارك غرِّد أرسل 16 0 غليزان / البلديات تكثف من مجهوداتها لإنجاح الدخول المدرسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/K8ChA اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية للشلف ويطالبهم بإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة قناة النهار 10 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت درك وطني: توقيف 3 أشخاص و إسترجاع 4 سيارات مسروقة - العاصمة قناة النهار 10 أوت باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب قناة النهار 16 أوت إحباط محاولة تمرير قرابة نصف مليون قرص مهلوس وسـ.ـلاح ناري من نوع كلاشينكوف بالوادي قناة النهار 10 أوت سيدي بلعباس: أطفال يبدعون في صناعة اللورمة .. لعبة تذكرنا بالزمن الجميل قناة النهار 27 أوت مجتمع: تحت شعار "الفايدة فلهنا".. جزائريون يقلصون من تكاليف الأعراس قناة النهار 10 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت صريح جدا: هل يقبل الجزائري أن تقاسمه الزوجة المصاريف اليومية ؟ قناة النهار 19 أوت