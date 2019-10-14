غليزان : الحبس النافذ والغير نافذ في حق 5 أشخاص في قضية الاعتداء على مير اولاد سيدي الميهوب

ادانت محكمة وادي ارهيو بغليزان مساء اليوم 5 اشخاص بالسجن النافذ والغير النافذ مع غرامات مالية في قضية الاعتداء على مير اولاد سيدي الميهوب.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تم الحكم على 3 اشخاص بـ 3اشهر نافذة و3 ملايين سنتيم غرامة مالية.

كما اتم إدانت 2 اخرين بـ 3اشهر غير نافذة وغرامة مالية ب3ملايين سنتيم في قضية الاعتداء على مير اولاد سيدي الميهوب.

وتعود احداث القضية الى الفاتح من شهر اكتوبر أين ظهر فيه عبر مواقع التواصل رئيس بلدية اولاد سيدي الميهوب يدعي فيه اقتحام مجموعة من المواطنين مكتبه والاعتداء عليه.