غليزان: الحبس لـ8 مسبوقين قضائيا تورطوا في خطف شخصين بغرض تصويرهم وابتزازهم

أوقف أفراد الفرقة الجنائية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان 8 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وذلك لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنايات وجناية الاختطاف و التعذيب مع التهديد بالابتزاز بعد تصوير الضحيتين مجردين من ملابسهما.

القضية جاءت على إثر تقدم الضحيتين بشكوى مفادها تعرضهما للاختطاف والتعذيب من قبل مجموعة أشخاص مع التهديد والابتزاز بعد تصويرهم مجردين من ملابسهما .

التحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة مع حجز الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم.

وبعد فحص هواتف أحد المشتبه فيهم ليتم العثورعلى فيديوهات تظهر عملية تكبيل وتعذيب الضحيتين.

كما تم خلال هذه العملية ضبط قطعة من المخدرات وسلاح أبيض محظور.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان الذي أمر بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت.