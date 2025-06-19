غليزان .. الحبس 18 شهرا لشخصين نشرا حلول مادة الإنجليزية في امتحان البكالوريا

أدانت محكمة عمي موسى بـ غليزان شخصين بـ 18 شهرا حبسا نافذا بعد نشرهما حلول موضوع مادة اللغة الإنجليزية في امتحان شهادة البكالوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، فقد تم يوم أمس رصد حساب إلكتروني على تطبيق للتواصل الاجتماعي والتعرف على هوية صاحبه، بعدما قام أثناء سير الامتحانات بتسريب حلول امتحان مادة الإنجليزية لشهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة، لفائدة مترشح آخر باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وتم توقيف المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية بتاريخ اليوم، وتمت متابعتها وفق إجراءات المثول الفوري. بجنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد للمتهم الأول. وجنحة المشاركة في تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد للمتهم الثاني. استنادا إلى نص المادتين 253 مکرر 6 و 253 مکرر 7 من قانون العقوبات.

ليصدر ضدهما حكم قضى بإدانتها بالجنحة المنسوبة إليهما وعقابها 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة ومصادرة المحجوزات.