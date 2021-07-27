غليزان.. الحماية المدنية تساعد سيدتين على وضع مولودهما

تمكنت مصالح الحماية المدنية فجر اليوم من مساعدة إمرأة على وضع مولودها داخل سيارة الإسعاف. بحي مريامة بلدية بن داود.

وحسب بيان ذات المصالح، فقد وجدت المرأة في حالة ولادة وتم قطع الحبل السري للمولود من جنس ذكر من طرف النجدة المتدخلة. وتحويل المرأة التي تبلغ من العمر 25 سنة رفقة مولودها الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان في حالة عادية .

كما تمكنت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية زمورة أمس على الساعة22 سا و 45د من الإشراف والمساعدة على توليد امرأة داخل مسكنها العائلي. بحي القرية الفلاحية بلدية زمورة. حيث وجدت المرأة في حالة ولادة وتم قطع الحبل السري للمولود من جنس ذكر من طرف النجدة المتدخلة. وتحويل المرأة التي تبلغ من العمر36 سنة رفقة مولودها الى العيادة المتعددة الخدمات زمورة