غليزان: الدرك الوطني يطيح بـ 13 مروج للاقراص المهلوسة

تمكن أفراد الدرك الوطني بغليزان خلال الفترة الأخيرة من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ2356 قرص نوع إكستازي من مختلف الألوان والأشكال.

كما كنت العملية من حجز 135 قرص نوع بريقابالين 300 ملغ، مبالغ مالية قدرت بمائة وتسعة وستون ألف وثلاثة مائة دينار جزائري (169300 دج) كعائدات لترويج هذه الأقراص.

مع توقيف 13 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و36 سنة.أنجز في شأن هذه القضايا ملفات الإجراءات وتم تقديم أطرافها أمام السلطات القضائية المختصة.