غليزان.. الدرك الوطني يوقف 13 مروجا للمهلوسات خلال عمليات مداهمة 

تمكن أفراد وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة خلال تفتيش مختلف المركبات والأشخاص ومداهمة أوكار الجريمة من حجز 1133 قرص مهلوس نوع إكستازي من مختلف الألوان والأشكال.

منهم 5 أقراص نوع بريقابالين 300مغ، 609 غرام من الكيف المعالج، 2 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، 01 قرص مهلوس نوع كيتيل وكيس صغير به مسحوق من القنب الهندي.

بالاضافة الى سلاح أبيض من الصنف السادس مبالغ مالية وهواتف نقالة وسيارة سياحية مع توقيف 13 شخص من مختلف الأعمار.

وفور الإنتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا ووضع المركبة بالمحشر البلدي.