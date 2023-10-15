غليزان: الدرك يحجز كمية معتبرة من المواد التبغية أجنبية الصنع

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الحمادنة بغليزان، من توقيف شخصين تورطا في سرقة مبلغ مالي من مسكن. بالإضافة كذلك إلى حجز 300 علبة سجائر في عملية أخرى.

وإستغلالا لمعلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة، مفادها قيام شخص بإنزال كمية معتبرة من المواد التبغية أجنبية الصنع موضوعة بحقيبة السفر. من حافلة نقل مسافرين قادمة من إحدى ولايات الشرق باتجاه إحدى ولايات الغرب على مستوى محطة الخدمات بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران. تمكنوا من حجز 300 علبة سجائر نوع EDGE ، 700 علبة سجائر نوع روايال بزنيس. بالإضافة كذلك إلى 110 علبة معسل نوع فاخر، بقيمة مالية قدرها 235.000.00 دج. أين تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة. تم تقديم المعني أمام السلطات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك بمستغانم.

غليزان.. درك الحمادنة يوقف شخصين تورطا في سرقة مبلغ مالي من أحد المساكن

كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة، من توقيف شخصين معتادين السطو على المنازل والسرقة. هذين الشخصين قاما بالسطو عن طريق التسلق والتسلل داخل منزل الضحية مستغلين غيابه رفقة عائلته وسرقة مبلغ مالي معتبر كان يضع حصة منه فوق الخزانة وحصة تحت سرير نومه.

بعد القيام بالتحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات تم استرجاع جزء من هذا المبلغ المالي المقدر بأربعون مليون و600 ألف سنتيم. تم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم المبلغ المالي المسترجع إلى صاحبه.

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