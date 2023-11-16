غليزان: الدرك يحجز 100 قنطار من القمح اللين

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سعادة، رفقة أعوان مديرية التجارة من العثور على 100 قنطار من مادة القمح اللين (فرينة الخبز). داخل مستودع مفتوح على العامة.

كما تم العثور على 57 كيسا مفتوحا مهيأ من أجل تصنيع أعلاف الحيوانات و143 كيسا مغلقا. دون الحيازة على أي وثيقة تسمح بممارسة هذا النشاط مع توقيف 07 أشخاص.

تم رفع جنحة المضاربة غير المشروعة، جنحة تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، جُنحة استغلال منشأة مصنفة من الدرجة الرابعة بدون ترخيص. جنحة عدم الفوترة، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. وهذا بعد إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا على جميع إجراءات البحث والتحري. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة وتسليم البضاعة إلى مديرية أملاك الدولة.