غليزان: الدرك يحجز 25 كلغ من المخدرات بمرجة سيدي عابد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان. من حجز حوالي 25 كلغ من المخدرات “كيف معالج”.

العملية جاءت أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 04. الرابط بين ولايتي غليزان والشلف، أين تم توقيف سيارة سياحية كانت قادمة من إحدى الولايات الغربية بإتجاه إحدى الولايات الشرقية.

وبعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على 245 صفيحة من المخدرات “كيف معالج”. بوزن الإجمالي قدره حوالي 25 كلغ مخبأة بإحكام بين المقاعد الوسطى والخلفية للمركبة. على إثرها تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعني أمام السلطات القضائية المختصة مع وضع المركبة في المحشر البلدي.