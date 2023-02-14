غليزان: الدرك يحجز 250 كيس من الفحم بالحمادنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة ولاية غليزان. أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى محول الطريق السيار “شرق -غرب” بالحمادنة باتجاه الجزائر، من توقيف شاحنة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على متنها على 250 كيس من المنتوجات الغابية “الفحم” دون رخصة لممارسة هذا النشاط. حيث تم إبلاغ الجهات القضائية وحجز البضاعة. التي تقدر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 120.000دج. المحجوزات سيتم تسليمها إلى مديرية أملاك الدولة واد ارهيو.