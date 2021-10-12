غليزان: الدرك يحجز 6 قناطير من الدجاج الفاسد ببني درقن

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بني درقن ولاية غليزان. من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة مقدرة بـ 6 قناطير.

وتتكون الكمية المحجوزة من 5 قناطير و30كغ دجاج و75كغ من الديك الرومي على مستوى مذبحين غير شرعيين ببلدية بني درقن. وغير خاضعة لمعايير الذبح الشرعي موجهة للاستهلاك البشري. حيث تم خلال العملية حجز العتاد المستعملة في عملية الذبح وإنجاز ملف قضائي.

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