غليزان: الدرك يسترجع سيارة وشاحنة مسروقتين بجميع وثائقهما

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان. في عمليتين نوعيتين من استرجاع سيارة وشاحنة محلا سرقة.

العملية جاءت بعد تلقي بلاغين، مفادهما سرقة سيارة نوع هيونداي أتوس رمادية اللون بجميع وثائقها من إقليم إحدى الولايات الوسطى المجاورة. وسرقة شاحنة نوع ايسيزي زرقاء اللون مغطاة من إقليم بلدية السمار.

على إثرها باشرت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة بوضع سدود وبرمجة دوريات عبر جميع المنافذ بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان.

أين تم توقيف سائق السيارة السالفة الذكر ومرافقه على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق -غرب بوادي ارهيو. من طرف أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بأولادسيدي ميهوب.

كما تم إسترجاع الشاحنة التي ضبطت بإقليم إحدى الولايات الغربية المجاورة. بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم تسليم السيارة والموقوفين إلى الفرقة الإقليمية المختصة وتسليم الشاحنة إلى مالكها.