غليزان: الدرك يطيح بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بواد جمعة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الجمعة في غليزان. من تفكيك نشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة مادة النحاس.

تعود حيثيات القضية إلى توقيف سيارة سياحية على متنها شخصين و بعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا ، تم العثور على كمية معتبرة من النحاس داخل أكياس بلاستيكية قدر وزنها بأكثر من 90 كلغ، ليتم توقيفهما و إقتيادهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

أسفر التحقيق إلى أن كمية النحاس المحجوزة مسروقة من شركة خاصة بغليزان، كما تم تحديد هوية شخصين آخرين ضمن أفراد الشبكة التي تنشط في مجال سرقة و بيع مادة النحاس، كما تم حجز السيارة المستعملة في العملية. كما أسفرت عملية تفتيش منزل أحد المتهمين عن حجز ثلاثة كوابل كهربائية طول كل واحد منهم حوالي ثلاثون متر، أدوات تستعمل في العملية الاجرامية المتمثلة في: مثقاب كهربائي من الحجم المتوسط، اخر من الحجم الصغير، جهاز لقياس التوتر الكهربائي، لوازم كهربائية خاصة بالأعمدة الكهربائية.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية ، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان .