غليزان ..الدرك يطيح بمنتحل صفة إمام يسرق الهواتف النقالة من داخل المساجد 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي خطاب من توقيف شخص ينتحل صفة فقيه، ليقوم بسرقة الهواتف النقالة من داخل المدارس القرآنية والزوايا.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي خطاب. مفادها وجود شخص ينتحل صفة “أستاذ التعليم القرآني” قادم من ولاية مجاورة للمبيت بزاوية ببلدية سيدي خطاب، هذا الأخير محل عدة شكاوي سابقا.

حيث تم التعرف عليه بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) و هو يقوم بسرقة هواتف وأموال الطلبة.

على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل لتوقيفه واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد التعمق في التحقيق مع المشتبه فيه، تبين أنه ينتقل عبر عدة ولايات من الوطـــن ويتنكر بزي إمام مسجد ويقوم بالنصب والاحتيال وسرقة أغراض المصلين.