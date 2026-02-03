غليزان .. الدرك يوقف شخصين ويفك لغز عدة قضايا تخريب وسرقة أملاك عمومية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غليزان من توقيف شخصين مشتبه بهما في عدة قضايا تخريب وسرقة أملاك عمومية.

العملية جاءت على إثر التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدار بن عبد الله، المتعلق بقضية تخريب وسرقة أملاك عمومية. بعد شكوى تقدمت بها المؤسسة الجزائرية للمياه - فرع زمورة – مفادها سرقة محول كهربائي بالنقب رقم 02 بدوار الشهايرية بلدية دار بن عبدالله، ما تسبّب في انقطاع المياه عن عدد من السكان.

وبالتعمق في التحقيق، تم فك لغز القضية بتحديد هوية شخص مشتبه به، عقب رفع وفحص ومقارنة البصمات الموجودة على القطع المعدنية المتبقية من المحول الكهربائي محل السرقة.

ليتم توقيف المشتبه به الرئيس واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة، تم توقيف مشتبه به آخر في القضية.

وتبيّن بعد التحقيق تورط المتهَّمَين في 6 قضايا تخريب وسرقة أملاك عمومية أخرى، ببلديتي دار بن عبد الله وزمورة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهوريـة لدى محكمة غليزان.