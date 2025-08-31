غليزان .. الدرك يوقف شخص خطير فار من العدالة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان وبفضل إستعلامات دقيقة و متابعة ميدانية مستمرة من توقيف شخص خطير كان في حالة فرار منذ مدة طويلة، المعني كان محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية.

حيث تورط في عدة قضايا تتعلق بالسرقة و تكوين جمعية أشـرار والضرب والجرح العمدي، حيث كان يشكل مصدر قلق حقيقي لسكان المنطقة .

العملية جاءت بعد إستغلال محكم للمعلومات تم جمعها من قبل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل، ليتم تحديد مكان تواجده بدقة ووضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه.

سيتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية .